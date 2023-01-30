Российские военные открыли огонь по подразделениям ВСУ в районе Угледара

Российские военные открыли огонь по подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Успеновки в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что происходит на разных направлениях в зоне проведения СВО. Стало известно, что ВС РФ нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде на краснолиманском направлении в ЛНР. Там потери противника составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля за сутки.

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