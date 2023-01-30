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Политика

Новый посол США Линн Трейси впервые посетила МИД России

Новый посол США Линн Трейси впервые посетила МИД России

ВС РФ уничтожили 35 украинских военнослужащих на купянском направлении

Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

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Новый посол США Линн Трейси впервые посетила МИД России после своего назначения. Глава американской дипмиссии приехала для вручения верительных грамот. У дверей ведомства ее встречали участники студенческого митинга, которые выступили против поставок оружия на Украину и вмешательства США в конфликт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что глава дипмиссии США учтет ошибки своих предшественников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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