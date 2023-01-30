Новый посол США Линн Трейси впервые посетила МИД России после своего назначения. Глава американской дипмиссии приехала для вручения верительных грамот. У дверей ведомства ее встречали участники студенческого митинга, которые выступили против поставок оружия на Украину и вмешательства США в конфликт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что глава дипмиссии США учтет ошибки своих предшественников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.