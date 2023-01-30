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ВС РФ уничтожили 35 украинских военнослужащих на купянском направлении

ВС РФ уничтожили 35 украинских военнослужащих на купянском направлении

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что на купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковки и Кругляковки Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровки ЛНР. Потери противника за сутки составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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