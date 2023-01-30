Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

Новый посол США Линн Трейси приехала в МИД России для вручения копий верительных грамот. У дверей ведомства Трейси встретили участники студенческого митинга. Они выступили против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Трейси практически нет свободы маневра. Она выразила надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки своих предшественников.

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