Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Политика

Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

ВС РФ уничтожили более 35 украинских военных на купянском направлении

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

Захарова осудила атаку на военный объект в Иране

Россиянам показали кадры боевых действий в Угледаре

Новости часа: Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием и медпомощью

Политолог прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране

Минобороны РФ показало работу артиллеристов ЛНР в зоне СВО

Новый посол США Линн Трейси приехала в МИД России для вручения копий верительных грамот. У дверей ведомства Трейси встретили участники студенческого митинга. Они выступили против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Трейси практически нет свободы маневра. Она выразила надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки своих предшественников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика