14:30Политика
Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот
Новый посол США Линн Трейси приехала в МИД России для вручения копий верительных грамот. У дверей ведомства Трейси встретили участники студенческого митинга. Они выступили против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Трейси практически нет свободы маневра. Она выразила надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки своих предшественников.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.