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Политика

Новости часа: Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием и медпомощью

Новости часа: Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием и медпомощью

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Последствия санкций для экономики удалось ограничить. РФ ждет рекордного профицита внешней торговли. Об этом сообщили в МИД России.

Компания "АвтоВАЗ" планирует решить проблему с нехваткой лакокрасочных материалов в ближайшее время. Такое заявление сделали представители фирмы.

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