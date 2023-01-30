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Новости часа: Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием и медпомощью
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.
Последствия санкций для экономики удалось ограничить. РФ ждет рекордного профицита внешней торговли. Об этом сообщили в МИД России.
Компания "АвтоВАЗ" планирует решить проблему с нехваткой лакокрасочных материалов в ближайшее время. Такое заявление сделали представители фирмы.