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Политика

Российский военный рассказал о новой тактике на поле боя против бойцов ВСУ

Российский военный рассказал о новой тактике на поле боя против бойцов ВСУ

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Российский военный рассказал о новой тактике на поле боя против бойцов ВСУ, которые укрываются на хорошо укрепленных позициях. Там вместе работают танкисты и десантники РФ.

Сообщается, что когда украинские солдаты прячутся за бруствером, поразить их осколочно-фугасным снарядом сложно. В этом случае танкисты во время боя выезжают на позиции штурмовиков и открывают огонь. Они буквально зарывают взрывами снарядов опорные пункты. Пока противник залег в атаку идут десантники. Они врываются на позиции и пробивают линию обороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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