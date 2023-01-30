Российский военный рассказал о новой тактике на поле боя против бойцов ВСУ, которые укрываются на хорошо укрепленных позициях. Там вместе работают танкисты и десантники РФ.

Сообщается, что когда украинские солдаты прячутся за бруствером, поразить их осколочно-фугасным снарядом сложно. В этом случае танкисты во время боя выезжают на позиции штурмовиков и открывают огонь. Они буквально зарывают взрывами снарядов опорные пункты. Пока противник залег в атаку идут десантники. Они врываются на позиции и пробивают линию обороны.

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