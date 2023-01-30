07:45Политика
Минобороны РФ показало работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С
Российские летчики Западного военного округа уничтожили украинский комплекс ПВО. В Минобороны показали работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С.
Их задачи – поражение воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель способен нести до восьми тонн вооружения. Он оснащен авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиапушками.
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