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Политика

Минобороны РФ показало работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С

Минобороны РФ показало работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С

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Российские летчики Западного военного округа уничтожили украинский комплекс ПВО. В Минобороны показали работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С.

Их задачи – поражение воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель способен нести до восьми тонн вооружения. Он оснащен авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиапушками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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