Минобороны РФ показало работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С

Российские летчики Западного военного округа уничтожили украинский комплекс ПВО. В Минобороны показали работу экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С.

Их задачи – поражение воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель способен нести до восьми тонн вооружения. Он оснащен авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиапушками.

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