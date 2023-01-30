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Политика

Минобороны показало работу российских танкистов в зоне СВО

Минобороны показало работу российских танкистов в зоне СВО

ВС РФ уничтожили 2 САУ "Акация" и 2 установки РСЗО "Ольха" и "Смерч" в зоне СВО

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Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны показали, как работают экипажи Т-72.

На этом участке находятся бойцы Южного военного округа. Они успешно поражают цели, которые находятся на значительном удалении и вне прямой видимости, а координаты целей получают от операторов беспилотников. Танкисты в основном стреляют по наблюдательным пунктам, бронетехнике противника и укрепленным позициям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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