Минобороны показало работу российских танкистов в зоне СВО

Российские танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны показали, как работают экипажи Т-72.

На этом участке находятся бойцы Южного военного округа. Они успешно поражают цели, которые находятся на значительном удалении и вне прямой видимости, а координаты целей получают от операторов беспилотников. Танкисты в основном стреляют по наблюдательным пунктам, бронетехнике противника и укрепленным позициям.

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