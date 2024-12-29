Новости мира: оппозиция вновь перекрыла проспект Руставели в центре Тбилиси

Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, сообщают СМИ. Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. 14-го декабря в парламенте Грузии прошли выборы нового президента, и ЦИК объявил, что победил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан стала крупнейшей в истории Южной Кореи. Погибли 179 человек, почти все, кто был на борту самолета. Выжить удалось лишь двоим.

В Канаде самолет загорелся во время экстренной посадки. Лайнер ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, выкатился за ее пределы и загорелся. На борту находились 73 человека, некоторые пассажиры получили травмы, но всех людей успели эвакуировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.