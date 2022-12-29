Войска Западного военного округа рассказали об украинских разведгруппах в ДНР

Войска Западного военного округа рассказали об украинских разведгруппах в окрестностях села Торское в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие поделились, что разведгруппы противника прячутся в оврагах, в нескольких сотнях метров от позиций, откуда сделаны данные кадры.

Отмечается, что украинские солдаты не идут на прямое столкновение – они работают на расстоянии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.