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Политика

Минобороны РФ показали работу боевых расчетов Народной милиции ЛНР

Минобороны РФ показали работу боевых расчетов Народной милиции ЛНР

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Минобороны РФ показали работу боевых расчетов Народной милиции ЛНР. Пять пунктов управления ВСУ были поражены за сутки российским ракетными войсками и артиллерией. Военные РФ нанесли удары также по огневым позициям и военной технике в 97 районах.

Российские военные били по противнику в том числе из противотанковых гранатометов и минометов калибром 120 миллиметров. Подробнее о танковом гранатомете СПГ-9 – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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