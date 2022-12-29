Минобороны РФ показали работу боевых расчетов Народной милиции ЛНР. Пять пунктов управления ВСУ были поражены за сутки российским ракетными войсками и артиллерией. Военные РФ нанесли удары также по огневым позициям и военной технике в 97 районах.

Российские военные били по противнику в том числе из противотанковых гранатометов и минометов калибром 120 миллиметров. Подробнее о танковом гранатомете СПГ-9 – в эфире телеканала Москва 24.