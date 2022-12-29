Российские войска нанесли удары на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Российские войска нанесли удары на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. На краснолиманском направлении артиллерия РФ поразила ротные тактические группы трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны.

В Запорожской области российские военные уничтожили склад с вооружением и военной техникой, а в Харьковской и Херсонской областях – три гаубицы "Мста-Б". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.