Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Российские войска нанесли удары на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Российские войска нанесли удары на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря

Россиянам показали кадры работы артиллерийских расчетов 152-миллиметровых пушек

"Единая Россия" призвала депутатов не материться и не постить "роскошь" в соцсетях – СМИ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Фанаты разных ФК объединились в группировку "Эспаньола" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу беспилотников "Орлан-30" в зоне СВО

Названа предположительная стоимость ремонта "Северных потоков"

Российские войска нанесли удары на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. На краснолиманском направлении артиллерия РФ поразила ротные тактические группы трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны.

В Запорожской области российские военные уничтожили склад с вооружением и военной техникой, а в Харьковской и Херсонской областях – три гаубицы "Мста-Б". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика