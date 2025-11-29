Новости мира: Лавров положительно оценил итоги переговоров Путина и Орбана

Сергей Лавров положительно оценил итоги переговоров Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия уважает независимую позицию Венгрии по украинскому вопросу.

В Индонезии число жертв наводнений достигло 174 человек, продолжаются поиски пропавших без вести. На Шри-Ланке погибли 69 человек, нарушено водоснабжение и работа транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.