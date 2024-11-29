Новости мира: в Сирии жители покидают крупнейший город Алеппо

В Сирии жители покидают крупнейший город Алеппо. Боевики террористической группировки уже достигли западной окраины города. Прорыв боевиков в Алеппо стал первым серьезным столкновением сирийских повстанцев с официальными властями с 2020 года. Тогда Россия и Турция выступили посредниками при заключении соглашения о прекращении огня.

Французские телеканалы показали кадры отреставрированного после пожара 2019 года собора Парижской Богоматери за 10 дней до его официального открытия. Снаружи работы еще не до конца завершены, на крыше здания пока установлены строительные леса. Внутри собор уже готов. Работы длились более 5 лет. 96-метровый шпиль собора, обрушившийся в ходе пожара, полностью восстановили. Церемония открытия состоится 7 и 8 декабря.

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