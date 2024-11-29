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29 ноября, 12:45

Политика

Новости мира: свыше 40 человек задержали в результате протестов в Тбилиси

Новости мира: свыше 40 человек задержали в результате протестов в Тбилиси

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Больше 40 человек задержаны после антиправительственного митинга в Тбилиси, сообщило МВД Грузии. Акция протеста, которая прошла у здания парламента в ночь на 29 ноября, переросла в беспорядки. Пострадавших – сотни, в том числе три десятка полицейских. Демонстранты строили баррикады, жгли мусорные баки и стулья, атаковали стражей порядка. Те, в свою очередь, применяли водометы и слезоточивый газ. Спецназ только к утру смог разогнать толпу.

Между тем сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков. Террористические группировки, контролирующие Идлиб и воюющие с силами режима президента Сирии Башара Асада, находятся в километре от окраин Алеппо. В течение четырех лет этот район оставался спокойным благодаря договоренностям России и Турции. Однако боевики решили воспользоваться уязвимостью ливанской "Хезболлы", долгие годы помогавшей Дамаску.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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