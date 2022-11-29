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Политика

Новости часа: Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза

Новости часа: Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза

ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Кудрин сообщил об уходе с поста главы Счетной палаты

Украина может получить от США партию малых бомб с ракетными двигателями в 2023 году – СМИ

Евросоюз не смог прийти к соглашению по поводу потолка цен на российскую нефть – СМИ

Пасечник сообщил о возвращении еще 23 военных из украинского плена

Боестолкновения с ВСУ произошли на четырех направлениях

Новости часа: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

В Москве до утра 30 ноября действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Об этом заявили в Гидрометцентре.

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов и с маркетплейсов. Об этом сообщила компания.

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