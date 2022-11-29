Новости часа: Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают возможность создания газового союза. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

В Москве до утра 30 ноября действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Об этом заявили в Гидрометцентре.

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов и с маркетплейсов. Об этом сообщила компания.