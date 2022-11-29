ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Более 30 раз за сутки украинские военные ударили по территории ДНР, есть жертвы. Одну из позиций противника, откуда летели снаряды на мирное население, российским бойцам удалось уничтожить. Они использовали самоходные гаубицы "Гвоздика".



По данным Минобороны России, войска РФ уничтожили свыше 330 самолетов, 177 вертолетов, 2 572 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, больше 6,8 тысячи танков и других боевых машин ВСУ.

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