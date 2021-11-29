Заболевший коронавирусом президент Чехии назначил премьера из стеклянного куба

Президент Чехии назначил нового премьера, сидя в стеклянном кубе. Милош Земан болеет коронавирусом, находится на самоизоляции, так что того требовали правила безопасности. Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид после того, как побывал в реанимации и провел длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.

К тушению склада в японском городе Осака привлекли вертолет. Как говорят пожарные, сначала загорелись картонные ящики, а теперь полыхает шестиэтажный комплекс. В огне, как минимум, 10 тысяч квадратных метров. Из здания вывели около 100 человек. Работают на месте 60 пожарных машин. О пострадавших пока не сообщается.