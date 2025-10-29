Форма поиска по сайту

29 октября, 11:30

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Российские подразделения развивают наступление в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Группировка войск "Север" нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска, а группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Шийковка и Новосергеевка.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, в настоящее время освобождено около 80% территории Красноармейского. За время проведения специальной военной операции уничтожено более 950 самолетов и вертолетов, свыше 93 тысяч беспилотников и более 25 тысяч танков и боевых бронированных машин противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

