Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе. Серию авиаударов нанесли накануне вечером, не смотря на соглашение о прекращении огня.

Руководство палестинского движения ХАМАС после начала атаки заявило, что привержено перемирию. В движении подчеркнули, что приложат все усилия для возвращения тел.

