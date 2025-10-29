Форма поиска по сайту

29 октября, 06:30

Политика

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

Эксперт рассказал, почему Трамп всегда носит красный галстук

Трамп признался, что не любит красивых людей

Россия и Мьянма подписали соглашение об отмене виз

Законопроект об однократном штрафе за ОСАГО приняли в первом чтении

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

Шведские столы могут появиться в буфетах российских школ

Шведские столы могут появиться в школьных буфетах в России

Систему шведских столов в школах предложили внедрить в Госдуме

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе. Серию авиаударов нанесли накануне вечером, не смотря на соглашение о прекращении огня.

Руководство палестинского движения ХАМАС после начала атаки заявило, что привержено перемирию. В движении подчеркнули, что приложат все усилия для возвращения тел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

