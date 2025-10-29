29 октября, 06:30Политика
Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе
Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе. Серию авиаударов нанесли накануне вечером, не смотря на соглашение о прекращении огня.
Руководство палестинского движения ХАМАС после начала атаки заявило, что привержено перемирию. В движении подчеркнули, что приложат все усилия для возвращения тел.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Израиль получил в Газе тело еще одного погибшего заложника
- В ХАМАС заявили, что Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению Газы