29 октября, 08:00Политика
Эксперт рассказал, почему Трамп всегда носит красный галстук
Президент США Дональд Трамп носит красный галстук как символ принадлежности к Республиканской партии и для демонстрации своих политических взглядов, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Красный галстук также используется как инструмент визуальной дипломатии. Он подчеркивает активность, уверенность и стремление лидера доминировать в общении.
Другие политики тоже используют одежду для передачи посланий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.