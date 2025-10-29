Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 октября, 08:00

Политика

Эксперт рассказал, почему Трамп всегда носит красный галстук

Эксперт рассказал, почему Трамп всегда носит красный галстук

Президент США Дональд Трамп носит красный галстук как символ принадлежности к Республиканской партии и для демонстрации своих политических взглядов, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Красный галстук также используется как инструмент визуальной дипломатии. Он подчеркивает активность, уверенность и стремление лидера доминировать в общении.

Другие политики тоже используют одежду для передачи посланий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

