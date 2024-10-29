Новости регионов: дачная амнистия распространена на капитальные хозяйственные постройки

Дачную амнистию распространили на капитальные хозяйственные постройки с фундаментом, в том числе бани, сараи и летние кухни. Закон подписал Владимир Путин. Зарегистрировать такие объекты можно в упрощенном порядке.

В Петербурге полицейские помогли 12-летнему мальчику отбиться от напавших на него собак. Как сообщили в МВД, шестиклассник во время прогулки забрался на стройку, где на него набросились два алабая. Ребенок сам позвонил правоохранителям. Ребенка передали медикам в тяжелом состоянии, его отправили в реанимацию.

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