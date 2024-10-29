Новости мира: в Грузии пересчитают голоса итогов парламентских выборов

ЦИК Грузии принял решение о пересчете бюллетеней с пяти участков в каждом избирательном округе. Их выбрали с помощью жеребьевки. 28 октября в Тбилиси прошел митинг несогласных с итогами парламентских выборов. Участие в нем приняла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обеспокоенность ситуацией в стране из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов выразили также США и страны ЕС.

Тем временем в ночь на 29 октября израильские войска пошли штурмом на холм Аль-Хамам, с которого открывается путь на ливанский город Хиам. Попытка прорыва оказалась неудачной. Ближе к утру израильские военные отступили к границе. Между тем идет второй месяц наземной операции. Пока ни один город или относительно крупный поселок Ливана не перешел под контроль Израиля. При этом интенсивность бомбардировок юга Ливана не уменьшается. За последние сутки в результате авиаударов погибли более 60 человек.

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