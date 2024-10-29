ВС РФ приблизились к Судже в Курской области

Российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 километра. Авиация нанесла мощные удары в Суджанском районе и сорвала ротацию украинских войск. Также был уничтожен личный состав противника и техника.

За выходные российские войска освободили 3 населенных пункта в Курской области. По данным Минобороны, морпехи группировки "Север" отразили атаку ВСУ в регионе и уничтожили колонну из семи единиц техники.

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