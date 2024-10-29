Новости мира: в Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов

В Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов, который прошел без инцидентов. Ранее президент Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на улицы, не признав результаты голосования и назвав действующее правительство нелегитимным. Парламентские выборы состоялись 26 октября, и по данным Центризбиркома, правящая партия "Грузинская мечта" получила более 54%. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, отказываются признавать результаты выборов.

В китайском городе Гуанчжоу начали строительство первого в мире завода по массовому производству летающих автомобилей, который станет дочерним предприятием производителя электрокаров "Сяопан". Проект получил название "Сухопутный авианосец" и уже совершил свой первый полет в сентябре. Предварительные продажи планируется начать в конце этого года.

Сильнейшие снегопады продолжаются в ряде районов Турции. В этом году туда пришла ранняя зима. Многие дороги оказались непроходимыми. В некоторых регионах высота снежного покрова достигла 50 сантиметров. Вместе с тем, несмотря на октябрь, на юге Турции продолжается пляжный сезон.

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