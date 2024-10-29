Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 00:00

Политика

Новости мира: в Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов

Новости мира: в Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Новости мира: граждане Грузии вышли на митинг против итогов парламентских выборов

Американские СМИ сменили риторику в отношении кандидатов в президенты США

Дональд Трамп провел митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов

Дональд Трамп провел масштабный митинг в Madison Square Garden

Новости мира: Грузию могут захлестнуть протесты после победы правящей партии на выборах

ВС РФ отразили 8 контратак украинской армии в Курской области за сутки

Новости мира: ураган унес жизни более 100 человек на Филиппинах

ВС РФ захватили ББМ "Козак" нацбатальона ВСУ "Кракен" в Курской области

В Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов, который прошел без инцидентов. Ранее президент Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на улицы, не признав результаты голосования и назвав действующее правительство нелегитимным. Парламентские выборы состоялись 26 октября, и по данным Центризбиркома, правящая партия "Грузинская мечта" получила более 54%. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, отказываются признавать результаты выборов. 

В китайском городе Гуанчжоу начали строительство первого в мире завода по массовому производству летающих автомобилей, который станет дочерним предприятием производителя электрокаров "Сяопан". Проект получил название "Сухопутный авианосец" и уже совершил свой первый полет в сентябре. Предварительные продажи планируется начать в конце этого года.

Сильнейшие снегопады продолжаются в ряде районов Турции. В этом году туда пришла ранняя зима. Многие дороги оказались непроходимыми. В некоторых регионах высота снежного покрова достигла 50 сантиметров. Вместе с тем, несмотря на октябрь, на юге Турции продолжается пляжный сезон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологииавтопогодаза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика