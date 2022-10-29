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29 октября, 20:30

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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Из украинского плена освободили 50 российских военных, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, это удалось сделать в результате переговоров. В настоящее время россияне возвращаются домой и уже успели позвонить близким.

Корабли Черноморского флота отразили мощную атаку украинских дронов в бухте Севастополя. По данным Минобороны, все воздушные цели были уничтожены. При этом корабли, на которые напали беспилотники, занимались охраной зернового коридора.

В связи с терактом в Севастополе Москва заявила о приостановке участия в зерновой сделке. Как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской инициативе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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