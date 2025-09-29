29 сентября, 06:15Политика
Многие избиратели не успели проголосовать в посольстве Молдавии в Москве
В центре Москвы до поздней ночи не расходилась огромная очередь избирателей, желающих проголосовать у посольства Молдавии. Однако дипломатическая миссия закрылась, и многие люди не успели отдать свои голоса.
Причиной недовольства собравшихся стало небольшое количество бюллетеней и всего два избирательных участка, которые работали в самом посольстве и расположенном в этом же здании консульстве.
