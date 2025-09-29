Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 09:45

Политика

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новое видео ссоры Трампа и его супруги вызвало интерес в СМИ

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве

Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

В России могут ввести новые ограничения для владельцев собак

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался самым низким в истории страны. Его одобряют лишь 13% граждан, а почти 80% считают политику провальной. Чистый рейтинг политика достиг отметки "минус 66", побив антирекорд бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Центральная Индия пострадала от мощного наводнения. В городе Насик уровень воды в реке за 10 часов поднялся на 7–8 метров, затопив улицы, смыв автомобили и дома. Местные жители укрылись в безопасных местах, ожидая окончания непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияпогодаза рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика