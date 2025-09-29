Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался самым низким в истории страны. Его одобряют лишь 13% граждан, а почти 80% считают политику провальной. Чистый рейтинг политика достиг отметки "минус 66", побив антирекорд бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Центральная Индия пострадала от мощного наводнения. В городе Насик уровень воды в реке за 10 часов поднялся на 7–8 метров, затопив улицы, смыв автомобили и дома. Местные жители укрылись в безопасных местах, ожидая окончания непогоды.

