Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

В Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, правящая партия президента Майи Санду получила 53 места в парламенте, потеряв 10 мандатов по сравнению с прошлым созывом. Оппозиция получила 48 мандатов из 101.

В Секторе Газа Израиль уничтожил самое высокое здание в городе. Перед бомбардировкой жильцы успели покинуть башню. Армия Израиля взяла под контроль большую часть территории, одновременно расширяя масштабы ночных ударов по разным целям.

