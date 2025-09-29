Форма поиска по сайту

29 сентября, 08:15

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новое видео ссоры Трампа и его супруги вызвало интерес в СМИ

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве

Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

В России могут ввести новые ограничения для владельцев собак

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

В Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, правящая партия президента Майи Санду получила 53 места в парламенте, потеряв 10 мандатов по сравнению с прошлым созывом. Оппозиция получила 48 мандатов из 101.

В Секторе Газа Израиль уничтожил самое высокое здание в городе. Перед бомбардировкой жильцы успели покинуть башню. Армия Израиля взяла под контроль большую часть территории, одновременно расширяя масштабы ночных ударов по разным целям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

