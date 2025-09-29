Новое видео ссоры Трампа и его супруги вызвало интерес в СМИ

Новое видео, на котором запечатлено напряженное общение президента США Дональда Трампа с супругой Меланией, активно разбирают эксперты по языку жестов и мировые СМИ. Журналисты также напомнили о других конфликтах первых лиц, включая ссору президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Бриджит в самолете.

Как пояснил политолог Юрий Самонкин, подобные скандалы подогревают недоверие общества к институтам власти. Светский обозреватель Анжела Аганина отметила, что интерес к личной жизни политиков объясняется ее "запретностью" для публики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.