Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:30

Политика

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве

Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

В России могут ввести новые ограничения для владельцев собак

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

ВС РФ освободили населенные пункты Майское, Дерилово и Степовое

В Москве у посольства Молдовы выстроилась очередь в день выборов

За прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием с суши и воды, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам военной инфраструктуры. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Одесской, Черниговской и Хмельницкой областях.

На всех направлениях специальной военной операции (СВО) российские войска активно продвигаются. В районе Донецкой Народной Республики (ДНР) удары наносятся по Константиновке, Иваполью и Берестке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать Красноармейск и Дмитров, где идут ожесточенные бои. В Харьковской области удары наносятся по Волчанску и Синельниково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика