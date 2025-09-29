Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли массированные удары высокоточным оружием с суши и воды, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам военной инфраструктуры. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Одесской, Черниговской и Хмельницкой областях.

На всех направлениях специальной военной операции (СВО) российские войска активно продвигаются. В районе Донецкой Народной Республики (ДНР) удары наносятся по Константиновке, Иваполью и Берестке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать Красноармейск и Дмитров, где идут ожесточенные бои. В Харьковской области удары наносятся по Волчанску и Синельниково.

