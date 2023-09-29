Буданов заявил, что ВСУ вынуждены наступать пешком в зоне СВО

ВСУ вынуждены наступать пешком. Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Wall Street Journal. Дело в том, что необходимо прикрытие с воздуха, чтобы техника могла наступать, однако Киев не может обеспечить подобное.

За время попыток контрнаступления ВС Украины понесли большие потери в военной технике. По подсчетам экспертов, российские солдаты уничтожили около 80 танков Bradley в зоне проведения СВО. Поэтому киевский режим говорит об изменении тактики.

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