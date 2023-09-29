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29 сентября, 07:15

Политика

ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

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Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, артемовском и авдеевском тактических направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Центр" отбили атаки штурмовиков из механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. А затем артиллерия и авиация нанесла удары по местам их дислокации у поселков Червоная Диброва, Торское и Ямполовка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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