ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, артемовском и авдеевском тактических направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Центр" отбили атаки штурмовиков из механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. А затем артиллерия и авиация нанесла удары по местам их дислокации у поселков Червоная Диброва, Торское и Ямполовка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.