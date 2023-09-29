29 сентября, 07:15Политика
ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, артемовском и авдеевском тактических направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Центр" отбили атаки штурмовиков из механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. А затем артиллерия и авиация нанесла удары по местам их дислокации у поселков Червоная Диброва, Торское и Ямполовка.
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