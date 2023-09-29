Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:15

Политика

В комитете Палаты представителей США приступили к слушаниям по импичменту Байден

В комитете Палаты представителей США приступили к слушаниям по импичменту Байден

США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

Путин утвердил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с РФ

Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов

Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР

Путин провел встречу с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики

В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики

В комитете американской Палаты представителей начались слушания по импичменту президента страны Джо Байдена. Глава комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что у республиканцев есть множество доказательств того, что Байден злоупотреблял своей государственной должностью ради финансовой выгоды своей семьи.

Параллельно продолжается расследование дела о секретных документах. Бумаги были обнаружены в доме президента. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента Штатов.

В данный момент американский Минюст выясняет, как файлы, которые должны находиться в архивах, оказались в помещении, не предназначенном для их хранения. Свидетелями по скандальному делу проходят несколько топовых чиновников. Уже допросили госсекретаря Энтони Блинкена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика