В комитете Палаты представителей США приступили к слушаниям по импичменту Байден

В комитете американской Палаты представителей начались слушания по импичменту президента страны Джо Байдена. Глава комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что у республиканцев есть множество доказательств того, что Байден злоупотреблял своей государственной должностью ради финансовой выгоды своей семьи.

Параллельно продолжается расследование дела о секретных документах. Бумаги были обнаружены в доме президента. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента Штатов.

В данный момент американский Минюст выясняет, как файлы, которые должны находиться в архивах, оказались в помещении, не предназначенном для их хранения. Свидетелями по скандальному делу проходят несколько топовых чиновников. Уже допросили госсекретаря Энтони Блинкена.

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