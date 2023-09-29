США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета

США больше не будут выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета. Палата представителей Конгресса поддержала предложение вычеркнуть из проекта оборонных расходов страны соответствующую статью расходов размером в 300 миллионов долларов.

Впрочем, это не помешало им тут же ассигновать киевскому режиму эту же сумму по программе содействия безопасности. К тому же помощь ВСУ предусмотрена и в бюджете Госдепартамента США.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.