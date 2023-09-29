29 сентября, 07:15Политика
США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета
США больше не будут выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета. Палата представителей Конгресса поддержала предложение вычеркнуть из проекта оборонных расходов страны соответствующую статью расходов размером в 300 миллионов долларов.
Впрочем, это не помешало им тут же ассигновать киевскому режиму эту же сумму по программе содействия безопасности. К тому же помощь ВСУ предусмотрена и в бюджете Госдепартамента США.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.