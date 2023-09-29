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29 сентября, 07:15

Политика

США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета

США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета

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США больше не будут выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета. Палата представителей Конгресса поддержала предложение вычеркнуть из проекта оборонных расходов страны соответствующую статью расходов размером в 300 миллионов долларов.

Впрочем, это не помешало им тут же ассигновать киевскому режиму эту же сумму по программе содействия безопасности. К тому же помощь ВСУ предусмотрена и в бюджете Госдепартамента США.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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