Эксперт рассказал, как повлияет закрытие границ Финляндии на российских туристов

Финляндия закроет границу для российских туристов. Решение вступит в силу 30 сентября и будет действовать до особого распоряжения.

При этом визовые центры могут продолжить прием заявлений, но только на гуманитарные визы. То есть теперь отправиться в эту страну россияне смогут лишь по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.

Вице-президентом российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал насколько сильно это повлияет на россиян. Он также сообщил сколько всего граждан России отправлялись в эту страну.

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