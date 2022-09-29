НАТО в июле проводила учения в зоне, где произошли утечки на "Северных потоках" – МИД РФ

НАТО в июле проводила учения в зоне, где произошли утечки на "Северных потоках". Об этом сообщили в российском МИД. Учения шли как раз в районе датского острова Борнхольм, там использовали глубоководное оборудование.

РФ накануне запросила срочное заседание Совбеза ООН, однако его назначили только на 30 сентября. Тем не менее Россия ждет объективного международного расследования.

В МИД отмечают, что вывод из строя "Северных потоков" выгоден прежде всего для США. Это позволит штатам нарастить поставки СПГ в страны Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.