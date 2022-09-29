Российске военные подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области

Российские военные подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области. Кроме того, военные РФ уничтожили 17 снарядов HIMARS, а также одну противорадиолокационную ракету HARM в Херсонской области.

Еще был сбит украинский истребитель МиГ-29 над ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 307 самолетов, 155 вертолетов, свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, а также 5 973 единицы специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.