Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ 28 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об ударе ВКС России по позициям иностранных наемников в ДНР. Уничтожено до 80 боевиков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5 147 танков и других боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.