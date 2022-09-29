Финляндия закроет границу для российских туристов 30 сентября

Финляндия закроет границу для российских туристов. Решение вступит в силу в ночь на пятницу, 30 сентября, сообщили местные власти.

Оно будет действовать до особого распоряжения. Таким образом, россияне смогут заезжать на территорию Финляндии только по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. Ограничения есть, но менее строгие, чем в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые тоже отказались впускать граждан РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.