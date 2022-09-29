Новости часа: подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий, сообщил Дмитрий Песков.

Отслужившие в Росгвардии, как и в Вооруженных Силах РФ, тоже могут быть мобилизованы. Об этом написали на портале "Объясняем.рф".

Центробанк не рассчитывает на большое количество списаний по кредитам мобилизованных. Доля таких займов невелика.