Оружие для Украины стало заканчиваться в США и Европе

У США и Европы стало заканчиваться оружие для отправки на Украину. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

На канале сослались на данные Университета национальной обороны США. Там отметили, что обычно в стране за год производят около 30 тысяч артиллерийских снарядов для 155-миллиметровой гаубицы. Но, по словам экспертов, украинские военные расходуют это количество примерно за две недели, поэтому скоро боеприпасов не останется. На создание новых производств нужны месяцы.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что запасы Европы также находятся на исходе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.