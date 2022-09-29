Ударные вертолеты "Аллигаторы" уничтожили украинскую военную технику

Ударные вертолеты Ка-52, их еще зовут "Аллигаторами", уничтожили пункт управления и украинскую военную технику, замаскированную в лесополосе. К целям они подобрались на предельной малой высоте, скрываясь за рельефом, чтобы не засекла ПВО противника, а потом ударили неуправляемыми ракетами.

После использования ракет экипаж отстреливал тепловые ловушки – это ложные цели для зенитных ракет. Потом на малой высоте "Аллигаторы" ушли на базу.

Кроме таких атак на позиции противника, Ка-52 используют и для сопровождения транспортных вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.