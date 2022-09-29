Минобороны РФ показало работу РСЗО "Ураган" на Украине

Российские ракетчики выстрелили "Ураганами" по позициям украинских подразделений. Минобороны РФ показало работу боевых расчетов этих реактивных систем залпового огня.

Одна батарея за время проведения СВО уничтожила более 100 целей противника. Их действия отработаны по схеме. Получив координаты целей, батарея прибывает на позиции, развертывается и наносит ракетный удар реактивными снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.