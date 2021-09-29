В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский президент заявил, что они были содержательными.

Путин только что вышел с двухнедельной самоизоляции. Он был в контакте с заболевшими коронавирусом. Сам президент здоров, однако он решил не подвергать риску окружающих, несмотря на отрицательные тесты, и изолировался от коллег.

В Сочи лидеры государств в течение почти трех часов обсуждали двусторонние отношения, а также региональные проблемы, ситуации, которые сложились в Сирии, Ливии и Афганистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.