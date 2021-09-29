В ГУ МВД ответили на претензии КПРФ

В столичном главке МВД ответили на заявления КПРФ о том, что сотрудники полиции пытались блокировать работу офисов партии. Эту информацию расценили как попытку политизировать законные действия полиции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, в том числе юриста партии. Их подозревают в призывах и организации несанкционированных митингов в Москве 20 и 25 сентября.

Чтобы избежать наказания, они несколько дней скрывались в двух разных офисах КПРФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.