В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин вышел из двухнедельной самоизоляции. В среду, 29 сентября, в Сочи российский президент встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Путин заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно. Говорили и о туризме. Эрдоган поблагодарил россиян, которые выбирают для отдыха Турцию. А российский лидер отметил, что туристическая отрасль восстанавливается после пандемии.



На встрече с Путиным Эрдоган также заявил, что уже в следующем году в Турции планируется открыть первый блок атомной электростанции. Ее строят с участием российских специалистов. Это будет первая АЭС на территории Турции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.