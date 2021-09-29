Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут переговоры в Сочи. Планируется, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Для Владимира Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на самоизоляцию. О собственном карантине он объявил 14 сентября, объяснив это решение тем, что несколько десятков человек из его окружения заразились коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.