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29 августа, 21:45

Политика

Шесть тысяч делегатов посетили Международный муниципальный форум стран БРИКС

Шесть тысяч делегатов посетили Международный муниципальный форум стран БРИКС

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Рекордное количество участников побывало на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. В Москве приняли шесть тысяч делегатов. За два дня прошли десятки деловых встреч, конференций, переговоров. Участники обсуждали, как укреплять связи между мировыми столицами и большими городами.

Также среди важных тем – наука, здравоохранение, образование. Говорили делегаты и о транспорте, логистике, энергетике будущего, обсуждали вопросы культурного сотрудничества и развитие туризма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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