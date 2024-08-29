Шесть тысяч делегатов посетили Международный муниципальный форум стран БРИКС

Рекордное количество участников побывало на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. В Москве приняли шесть тысяч делегатов. За два дня прошли десятки деловых встреч, конференций, переговоров. Участники обсуждали, как укреплять связи между мировыми столицами и большими городами.



Также среди важных тем – наука, здравоохранение, образование. Говорили делегаты и о транспорте, логистике, энергетике будущего, обсуждали вопросы культурного сотрудничества и развитие туризма.

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