29 августа, 21:45Политика
Шесть тысяч делегатов посетили Международный муниципальный форум стран БРИКС
Рекордное количество участников побывало на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. В Москве приняли шесть тысяч делегатов. За два дня прошли десятки деловых встреч, конференций, переговоров. Участники обсуждали, как укреплять связи между мировыми столицами и большими городами.
Также среди важных тем – наука, здравоохранение, образование. Говорили делегаты и о транспорте, логистике, энергетике будущего, обсуждали вопросы культурного сотрудничества и развитие туризма.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.