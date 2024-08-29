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29 августа, 21:15

Политика

Судебный надзор за Дуровым может продлиться до конца расследования

Судебный надзор за Дуровым может продлиться до конца расследования

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Судебный надзор за Павлом Дуровым может продлиться до конца расследования, то есть до нескольких лет. И арестовать его в этот период нельзя, если не будет нового уголовного дела. Арест также возможен в случае нарушений условий надзора.

При этом Дурову сейчас можно пользоваться интернетом и телефоном. Так что бизнесмен может продолжить работу, говорят французские юристы.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Дуров обладает всем для организации своей юридической защиты. В случае необходимости и в меру возможностей ему будут готовы оказать содействие, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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